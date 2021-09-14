محمد الجلاهمة



تمكن قطاع شؤون الإقامة ممثلا في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط عربي يدير مكتبا وهميا للعمالة المخالفة لقانون الإقامة تحت غطاء شركة تنظيف.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني إنه وبناء على التحريات بشكوى إيواء وضبط عاملات من الجنسية الآسيوية في وقت سابق على شخص يدير مكتبا وهميا للعمالة تحت غطاء شركة تنظيف، ويوجد عليه قيد أمني (إلقاء قبض، تغيب) تم التوصل إلى الشخص المسؤول عن الشركة وهو من جنسية عربية، وتم ضبطه ومعه عدد 26 عاملا وعاملة جميعهم من مخالفي قانون الإقامة بأحد الشقق الفندقية بمنطقة السالمية، كما تم ضبط جهاز «كي.نت» بيده ووصولات دفع للطلبيات، مشيرة إلى انه تمت إحالة الجميع والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ودعت الإدارة الجميع إلى عدم إيواء أي عمالة ما لم تكن على كفالته الشخصية، والمبادرة بالتعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ عن أي عمالة مخالفة من خلال الاتصال بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة على الأرقام التالية: 97288200 ـ 25582555 ـ 97288211.