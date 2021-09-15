قالت الإدارة العامة للجمارك انه وتنفيذا للمبادرات التي اطلقها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبدعم من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي والمدير العام المستشار جمال الجلاوي تم استحداث خدمة الكترونية للإفصاح عن الأموال، لتلبية احتياجات المسافرين ممن يكون بحوزتهم أموال يتعين الإفصاح عنها للسلطات الجمركية، بحيث يتم اتخاذ ما يلزم لانهاء اجراءات سفرهم بأسرع وقت وذلك وفقا للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.



مشيرة الى ان الخدمة متاحة لجميع المسافرين لتسجيل بيانات النموذج إلكترونيا وما يتضمنه من بيانات وتفاصيل الأموال، وعند إتمام التسجيل والإقرار بصحة البيانات، يتم إصدار الرقم المرجعي لتبدأ عمليات التحليل والرقابة بشكل مسبق، بالإضافة إلى تواجد فريق مكتب التحريات المالية لتسهيل إجراءات السفر على المستفيدين بمنافذ الوصول والمغادرة.