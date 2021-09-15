عبدالله قنيص



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بقضية تغيّب قاصر باكستانية تبلغ من العمر نحو 15 عاما، وسجلت أحداثها في مخفر شرطة خيطان وأحيلت إلى جهاز أمن الدولة، وذلك بالنظر إلى ما جاء في رسالتها إلى والدها بأنها ستلتحق بـ «طالبان» الأفغانية وسوف تفجر إسرائيل على حسب زعمها، فيما أكد المصدر انه بالاستعلام عن الفتاة عبر جهاز الحاسوب كشف عن انها لم تغادر البلاد، وانها متواجدة في منطقة السالمية، هذا، وجرى وضع اسمها على قوائم غير المصرح لهم بالسفر وتكثيف الجهود لضبطها للتحقيق معها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.



وأضاف المصدر: لا نستبعد ان تكون الفتاة خرجت بإيعاز من أحد الشباب وهذا ما ستكشف عنه الفتاة بعد ضبطها، لافتا إلى ان تفاصيل الهروب ومكان وجودها قيد المتابعة من قبل رجال الأمن ومباحث أمن الدولة.



واستنادا إلى المصدر، فإن وافدا باكستانيا في العقد الخامس من عمره أبلغ رجال مخفر خيطان صباح أمس بأنه فوجئ باختفاء ابنته وسرقة جواز سفرها وبطاقتها المدنية من غرفة نومه، مشيرا الى انه وجد رسالة من الفتاة ارسلتها له عبر الواتساب من هاتف بحوزتها يعمل عن طريق النت (بلا خط) تفيد بأنها تنوي الانضمام لطالبان وستسافر الى أفغانستان حتى تتمكن من تفجير إسرائيل او تفجير نفسها هناك.