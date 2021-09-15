مبارك التنيب



قضت المحكمة المدنية بإلزام زوجة بتعويض زوجها وأبنائه مبلغ 20 ألف دينار عن الاضرار المادية والأدبية.



وتتلخص دعوى المحامية ايلاف الصالح ان موكلها اكتشف ان زوجته لديها هاتفا آخر تتواصل من خلاله مع 13 رجلا وتتبادل معهم الرسائل والصور الاباحية، ما ألحق الضرر بالزوج واصابته بالعمى المؤقت وعزلته عن جيرانه بعد هذه الفضيحة وتدمير نفسية ابنائه وتأخر مستواهم الدراسي.

وبعد حصول المدعي على حكم نهائي بالتعويض المؤقت 5001 دينار طالبت المحامية ايلاف الصالح بتعويض نهائي آخر بعد تقديمها حافظة مستندات تضمنت تنازل والدة الزوجة عن رؤية الأبناء وعن حضانتهم وتنازل والدها عن رؤية احفاده وتخييرهم وصورة من اشهار المخالعة فضلا عن حكم نهائي بصحة وتوقيع المدعى عليها على اقرار عرفي وصور محادثاتها مع آخرين وعبارات تدل على وجود علاقة جسدية بينهم وحكم برفض الرؤية.