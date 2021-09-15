شدد على ضرورة التعاون وتبادل المعلومات بين القطاعات الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد



أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل النواف أن قطاع الأمن الجنائي ركيزة أساسية من ركائز العمل الأمني، الأمر الذي يتطلب بقاءه في جاهزية تامة ومواصلة العمل الدؤوب وروح المبادرة للتصدي للجرائم، مشيرا إلى أن رجل المباحث شخص متميز ومؤهل فكريا وبدنيا وعلميا للقيام بالمهام المنوطة به.



وثمّن النواف، خلال اجتماع أمني في مكتبه مع وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان وعدد من قيادات القطاع، جهود رجال الامن الجنائي المخلصة في خدمة الوطن وتحقيق الأمن وعطائهم المتميز لفرض القبضة الأمنية والتصدي لكل أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها، مطالبا إياهم بمواصلة بذل الجهود لتحقيق السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان.



وشدد على ضرورة اتباع القواعد القانونية والأسس الصحيحة في ضبط القضايا، مؤكدا أهمية مراعاة الحقوق والحريات والالتزام بالقانون خاصة في مجالات البحث والتحري وضبط المتهمين.



وأشار إلى أن مهام ومسؤوليات الإدارة العامة للمباحث الجنائية تتطلب توفير كل الإمكانات والوسائل والمستلزمات من أجل القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه.

واطلع وكيل الوزارة بالتكليف على آلية العمل في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والتطور النوعي في مجال مكافحة الجرائم بأحدث التقنيات التكنولوجية، مشددا على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية وصقل خبراتهم بالدورات التدريبية، مثمنا نشاط قطاع الأمن الجنائي في حل كشف ملابسات الجرائم في وقت قياسي.



ووجه الفريق فيصل النواف بضرورة انتشار رجال المباحث للرصد والمراقبة ومنع الجرائم قبل ارتكابها، مشددا على أهمية تبادل المعلومات بين كل القطاعات الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة وصد أي محاولة للمساس بأمن وأمان المواطن ضد أي أخطار.