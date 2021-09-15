أمير زكي



تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» على مـوقعها الإلكتروني مساء امــس الأول من ان وزارة الداخلية ستبدأ شن حملات أمنية لاستهداف مخالفي قانون الإقامة، أعلنت وزارة الداخلية ان مديرية أمن محافظة العاصمة نفذت أمس الثلاثاء حملة في منطقة بنيد القار أسفرت عن ضبط 96 شخصا منهم 37 (انتهاء إقامة)، و3 متغيبين، 55 مخالفا لقانون الإقامة، ووافد بدون إثبات ومركبة مطلوبة بـ (إلقاء قبض لاصطدام وهروب)، وعليه تمت إحالتهم جميعا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



هذا، ونفذت الحملة برئاسة مدير عام أمن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدين ومساعد مدير عام أمن محافظة العاصمة العميد عبدالله الرجيب وبرفقته قيادة ضاحية عبدالله السالم وقيادة الروضة وإدارة العمليات والدوريات.