أمير زكي



بإشراف وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي شن قطاع الأمن العام صباح امس حملتين استهدفتا المخالفين لقانون الإقامة والمتغيبين، كما نفذ القطاع مساء أمس حملة اخرى في مناطق حولي، وأسفرت الحملتين اللتين نفذتا أمس صباحا عن ضبط نحو 192 مخالفا ومتغيبا.

إلى ذلك، أكد مصدر امني مطلع أن وزارة الداخلية بصدد ملاحقة المخالفين «انتهاء إقامة ومتغيبين» في مختلف مناطق البلاد ولا تهاون مع من يخالف القانون.

وأضاف المصدر ان الفرصة كانت متاحة أمام هذه الشريحة للمغادرة ولكن مع الأسف لم يغادروا طوعا، لافتا إلى أن جميع المخالفين الذين سيضبطون سيتم إبعادهم عن البلاد مع إدراج اسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول.