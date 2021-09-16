محمد الجلاهمة



داهم قطاع الأمن الجنائي أمس شقة في منطقة حولي تُستغل في تصنيع الخمور المحلية وإقامة حفلات مختلطة.



وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن رجال المباحث وصلت اليهم معلومات عن أصوات مزعجة مرتفعة تصدر من شقة بشكل دوري، وعليه تم عمل مزيد من التحريات خلصت الى أن الشقة تُستغل من قبل شاب للوناسة وكذلك في تصنيع الخمور المحلية وشبه المستوردة.



وأضاف المصدر أنه تمت مداهمة الشقة من قبل رجال المباحث وضُبط داخلها شخص من غير محددي الجنسية وفتاتان من أصول عربية، حيث تم توقيفهم جميعا، لافتا الى أن المضبوطات كانت عبارة عن 3 كراتين بلاك ليبل و4 كراتين فودكا و10 كراتين مشروبات محلية.



وأكد المصدر أن وزارة الداخلية تتعامل مع كافة البلاغات التي ترد إليها بشأن شقق مشبوهة، حيث يتم عمل تحريات وبعد التأكد من صحة البلاغ يتم التواصل مع النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.