مبارك التنيب

شن قطاع الإقامة الذي يرأسه اللواء أنور البرجس حملة على 4 مكاتب وهمية ضبط فيها 29 مخالفا لقانون الإقامة وغالبيتهم مسجل بحقهم قضايا تغيب، وبحسب مصدر أمني فان المداهمة جاءت عقب معلومات بقيام المكاتب الاربعة بإيواء المتغيبات والمخالفات لقانون الإقامة وإعادة تشغيلهم باليومية أو بالساعات بعد نشر إعلانات بهذا الخصوص على وسائل التواصل الاجتماعي، ليتم وضع خطة تحول دون هروب المتواجدين.



ولفت المصدر الى أن جميع الموقوفين في المكاتب الأربعة ستتم احالتهم إلى إدارة الإبعاد الإداري تمهيدا لتسفيرهم مع إدراج اسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد.