قال وافد مصري يدعى «أمجد» بعدما أجريت له عملية جراحية حالت دون بتر يده بالكامل، وبذل الأطباء في مستشفى الرازي جهودا كبيرة لتقتصر الإصابة على فقد اصبعين فقط قال إنه لا يعلم كيف سينفق على أسرته بعدما أصيب بعاهة مستديمة تحول دون مقدرته على الوفاء بالتزاماته حيال اسرته وابنيه.



وأضاف لـ «الأنباء» حاولت خلال عام تعديل وضعي القانوني ولكن دون جدوى واضطررت للعمل في مطبعة، ويوم الثلاثاء الماضي وخلال أدائي لمهام عملي بترت أصابعي تماما.



وقال: علمت انه سيتم إبعادي وكل ما اطمح إليه هو أن أحصل على حقوقي وحقوق ابنائي، مشيرا الى أن الشركة التي يعمل بها ليس مؤمنا عليه فيها.