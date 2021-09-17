محمد الجلاهمة ـ مبارك التنيب



اعترف مواطن من مواليد 1987 انه قتل شقيقه بطلقات نارية في منطقة الرقة بسبب خلافات على الميراث، فيما رجح مصدر امني ان تصنف الجريمة باعتبار انها قتل عمد مع سبق الاصرار، خاصة ان الجاني ضغط بمسدسه المستخدم في الواقعة على كرسيه المتحرك وارتكب الجريمة.



وبحسب مصدر امني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت ظهر امس بلاغا بوقوع مشاجرة واطلاق نار في منطقة الرقة، ولدى انتقال رجال الأمن شوهد مواطن مصاب بطلق ناري وشوهد في الموقع ذاته شقيقه الجاني وهو معاق وبحوزته سلاح ناري.

وعلى الفور تم اسعاف المجني عليه الى العلاج في مستشفى العدان ولكنه لفظ انفاسه الاخيرة، واعترف الجاني بارتكابه الجريمة وعثر بحوزته على 9 طلقات تستخدم للسلاح ذاته.