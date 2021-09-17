أعلنت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن ادارة تدريب قوة الإطفاء ستقوم بإجراء القرعة العلنية لدورات الإطفاء بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يوم غد السبت الموافق 18 سبتمبر 2021 في نادي الكويت الرياضي الكائن بمنطقة كيفان - صالة الألعاب الرياضية - الساعة العاشرة صباحا للراغبين بالحضور من المتقدمين فقط ووسائل الاعلام وفقا للاشتراطات الصحية مع ابراز تطبيق هويتي أو تطبيق مناعتي.

واوضحت ادارة العلاقات العامة والاعلام بأن القرعة العلنية سيتم نقلها بشكل مباشر على موقع حساب قوة الإطفاء العام الرسمي لايف الانستغرام التالي: ‏[email protected] لمن لايرغب بالحضور.

هذا وستجرى القرعة العلنية لاختيار الطلبة المتقدمين لدورات الإطفاء لمن انطبقت عليهم شروط التقديم للدورات واجتازوا اختبارات القبول حسب الدورات المعلنة وقد بلغ العدد الاجمالي للمجتازين ( 735 ).

وبناء على الخطة التدريبية لقوة الإطفاء العام وبالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام التدريبي القادم ستكون الأعداد المطلوبة لكل دورة حسب التالي:

1- رقيب مشغل آلية ( 80 ).

2- رقيب مفتش وقاية ( 40 ).

3- رقيب تدريب إطفاء ( 40 ).

4- رقيب غواص بحري ( 40 ).

5- رقيب أمن وسلامة ( 40 ).

6- وكيل عريف مكافحة ( 140).