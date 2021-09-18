مبارك التنيب

ألقى رجال الأمن القبض على مواطن على ما يبدو كان بصدد قتل زوجته السابقة.

وقال مصدر لـ«الأنباء» ان الزوجة تقدمت اليوم ببلاغ الى مخفر السالمية وقالت ان طليقها يهددها بالقتل ويتعقبها ،وعليه تم الاتصال بالمدعى عليه حيث نفى صحة ما ذكرته زوجته السابقة قائلا « ترى انا في الشاليهات وخلها تقول اللي تبيه».

واضاف المصدر: شك رجال الامن في اقوال المدعى عليه حيث اخطروا السيدة بان تنصرف وسوف تتم مراقبتها وتتبعها من قبل رجال المباحث، وبالفعل حدث ذلك وتبين ان طليقها يتعقبها ويحاول إجبارها على التوقف لتتدخل دورية المباحث وتضبط الزوج السابق المخادع.