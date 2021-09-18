أسفرت القرعة العلنية لقوة الإطفاء العام والتي اقيمت صباح اليوم في نادي الكويت وبثت مباشرة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن قبول (371) طالب ضابط صف من اصل (735) متقدما انطبقت عليهم شروط التقديم واجتازوا اختبارات القبول حسب الدورات المعلنة ودخلت أسماؤهم بالقرعة العلنية وجاء المقبولون على النحو الآتي:

1- رقيب مشغل آلية (80)، 2- رقيب مفتش وقاية (40)، 3- رقيب تدريب إطفاء (40)، 4- رقيب غواص بحري (40)، 5- رقيب أمن وسلامة (40)، 6- وكيل عريف مكافحة (131).

وأعرب نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله ابراهيم عن شكره وتقديره إلى وزارة الداخلية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولمنتسبي إدارة تدريب قوة الإطفاء ولوسائل الإعلام وإدارة نادي الكويت الرياضي على تعاونهم غير المحدود، داعيا الطلبة المقبولين مراجعة ادارة الشؤون الصحية الكائنة بمنطقة الري كالآتي:

1- دورة وكيل عريف مكافحة: يوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 الحضور من رقم 1 إلى رقم 70 المراجعة الساعة 2:30 مساء.

2- دورة وكيل عريف مكافحة: يوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 الحضور من رقم 71 إلى رقم 131 المراجعة الساعة 4:00 مساء.

3- رقيب مشغل آلية: يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 المراجعة الساعة 2:30 مساء.

4- رقيب غواص + رقيب أمن وسلامة: يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 المراجعة الساعة 2:30 مساء.

5- رقيب مفتش وقاية + رقيب تدريب: يوم الخميس 23 سبتمبر 2021 المراجعة الساعة 2:30 مساء.