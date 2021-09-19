في واقعة مشابهة إلى حد بعيد مع واقعة قيام مواطن بالاعتداء على رجل أمن بآلة حادة وهو ما دفع أحد رجال الأمن إلى إطلاق النار على المواطن وإصابته في القدم حينذاك، تكررت قضية العارضية في منطقة جابر الأحمد حينما تلقت عمليات الداخلية بلاغا من أسرة مواطن عن كونه في حالة غير طبيعية ليتم توجيه دورية بها رجلا امن، حيث تهجم المواطن المبلغ عنه بسكين واصابهما، ويشار الى أن أوجه الخلاف بين القضيتين ان واقعة جابر الأحمد لم يقم فيها رجال الأمن باستخدام السلاح الناري.



وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها أنه تم إلقاء القبض على مواطن يشتبه بأنه في حالة غير طبيعية قام بطعن رجلي أمن، أحدهما في كتفه والآخر في يده بـ«سكين» أثناء محاولة السيطرة عليه بعد تلقيهما بلاغا يفيد بتعرض المواطن لوالديه بالضرب، وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص، وسجلت قضية رقم 2021/177 جنح جابر الأحمد، وأكد البيان ان رجلي الأمن بحالة جيدة.



يشار الى ان بخاخات الفلفل حال دخولها في الخدمة قريبا يمكن ان تحد من قضايا الاعتداء على رجال الامن من قبل غير طبيعيين.