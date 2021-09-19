سعود عبد العزيز



في ترجمة لتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف والهادفة الى ملاحقة المخالفين للقانون، واصل قطاع الامن العام بقيادة اللواء فراج الزعبي اول من امس حملاته الامنية وشارك فيها رجال مديرية امن الفروانية يتقدمهم مدير الامن العميد عبدالله سفاح و5 فرق من جهات مختلفة والتي اسفرت، وبحسب مصدر أمني، عن ضبط 4 قضايا حيازة مواد مخدرة وتوقيف 6 مقامرين بحوزتهم مبالغ مالية وألعاب قمار الى جانب 22 مخالفا بواقع 17 مخالفا للإقامة و5 متغيبين، كما ضبط في الحملات التي نفذت في عدة مناطق وهي الفروانية وخيطان والجليب والاندلس والعارضية والرابية وسوق الجمعة، وافدان بحوزتهما 6 أكياس بها مادة التنباك المحظورة و٥ متسولين، وجرى تحرير عدد من المخالفات المرورية اغلبها تتعلق بافتقاد المركبات شروط الامن والسلامة، كما تم ضبط مطلوبين.



وأشار المصدر الى ان الحملة الموسعة التي شنت طيلة يوم الجمعة الماضي شاركت فيها فرق من بلدية الكويت والقوى العاملة والهيئة العامة للبيئة ومباحث الاقامة وقوة من الاطفاء العام امتدت لتشمل عدة اسواق عشوائية تباع فيها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.