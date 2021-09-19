محمد الجلاهمة



وجه وكيل نيابة الجهراء بتصنيف قضية تعرض مواطن لإطلاق النار خلال مطاردته في بر كبد باعتبارها شروعا في القتل وحيازة سلاح ناري، وأمر كذلك رجال المباحث بضبط وإحضار المدعى عليه للتحقيق وإحالة مركبة المجني عليه إلى الأدلة الجنائية لتوثيق ما لحق بها من أضرار جراء المطاردة وإطلاق النار عليه.



وحول تفاصيل القضية التي سجلت في مخفر شرطة الصليبية، قال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن مواطنا (20 عاما) ذكر في بلاغه أنه كان في منطقة كبد مساء الخميس الفائت على متن مركبته الفارهة، وإذ بمركبة أميركية يقودها شخص «وحدد اسمه» يوجه بوجهه مسدسا، وكان برفقته آخران طلبا منه التوقف في البر لكنه رفض وإذ بالمركبة التي تقل الجناة تصطدم به في محاولة لإجباره على التوقف، وقام كذلك قائد المركبة بالإسراع والتوقف أمام سيارته فجأة، ومن ثم إطلاق عدة أعيرة نارية باتجاه الإطار، وحينما فشلوا في إعطاب الإطار قاموا بإطلاق النار عليه بشكل مباشر لتصيب طلقة المركبة التي كان على متنها، لافتا إلى أن الجناة هربوا إلى جهة غير معلومة، ولم يتطرق المُبلّغ إلى الأسباب التي دعت الجناة إلى ارتكاب هذه التصرفات ومحاولة قتله وإطلاق النار عليه.