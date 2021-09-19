امير زكي

ابلغ مصدر أمني " الأنباء " ان قطاع الامن الجنائي ممثلا في رجال مباحث كبد القى القبض قبل قليل على المتهمين بإطلاق النار في منطقة كبد مساء الخميس ونشرت "الأنباء "الخبر على موقعها الإلكتروني صباحا و في عددها الصادر امس، وذلك في منطقة العارضية. واضاف : المتهمون أصروا على الانكار ولم يعثر بحوزتهم على السلاح المستخدم، كما نفوا ما ذكره المبلغ في اقواله، وبسؤالهم عن آثار طلقات النار والاصطدام التي رصدت في مركبة المجني عليه قالوا انهم لا علاقة لهم بالواقعة وبالتالي لا علم لهم بمن أحدث تلك الأضرار او بمن اطلق النار على المواطن.