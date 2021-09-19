استقبل سعادة الفريق خالد راكان المكراد رئيس قوة الاطفاء العام صباح اليوم الأحد في مكتبه سعادة سفير جمهورية اليونان الصديقة لدى دولة الكويت السيد كونستانتينوس بيبريجوس ، وقد نقل سعادة السفير اليوناني اشادة وتقدير وشكر من حكومة بلاده لمبادرة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بدعم واسناد جمهورية اليونان الصديقة في مكافحة حرائق الغابات لديهم والدعم اللوجستي الذي قدمته دولة الكويت خلال الأزمة.



هذا وقد رحب الفريق المكراد بسعادة السفير واثنى على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال الاطفاء متمنيا للاصدقاء في اليونان السلامة والتعافي من اثار حرائق الغابات.