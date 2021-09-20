أمير زكي



دعا وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف إلى تكثيف التدريب لعناصر قوات الأمن الخاص لا سيما دورات الرماية لمواجهة الإرهاب واعتماد سيناريوهات تدريب تحاكي الواقع الفعلي وتتماشى مع كل المواقف المحتملة أثناء تنفيذ المهام الأمنية على ان تكون بيئة التدريب الأقرب إلى الواقع وتشابه بيئة العمل الفعلية وبما يساهم في اضطلاعهم بأداء واجبهم بشتى المواقع.



ووصف الفريق الشيخ فيصل النواف قطاع الأمن الخاص بالعمود الفقري لوزارة الداخلية والحفاظ على امن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى ان المرحلة الراهنة تتطلب العمل كفريق واحد وبفكر أمني ينطلق من التجديد وإعادة النظر في الإجراءات الأمنية أولا بأول، بما يتناسب مع المستجدات الأمنية الراهنة ويحقق مصالح البلاد.

وكان وكيل وزارة الداخلية نقل، في مستهل زيارته إلى منتسبي الأمن الخاص حيث كان في مقدمة مستقبليه وكيل القطاع اللواء شكري النجار، تقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي على الجهود الكبيرة التي قاموا بها من تأمين المواقع وتقديم الدعم والإسناد لجميع قطاعات وزارة الداخلية خصوصا خلال فترة كورونا.



واستمع الشيخ النواف إلى شرح مفصل عن خطط العمل وآلية التعامل مع حالات الطوارئ، ثم شاهد عرضا مرئيا عن اعداد القوة والمهام التي يقوم بها القطاع واستعداداته للتدخل عند الحاجة لعدد من المهام والسيناريوهات المعدة للتصدي للعمليات الإرهابية ومكافحة الشغب وحماية المنشآت والشخصيات، ووجه بضرورة جاهزية إدارات القطاع وأخذ الحيطة والحذر لمواجهة أي أحداث طارئة.



وفي ختام الزيارة، أكد الشيخ فيصل النواف على ثقته بقدرة منتسبي قطاع الأمن الخاص على أداء الواجب الوطني وتحمل المسؤولية من اجل توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، مثمنا جهود ادارة المنشآت في الحرص على حماية المنشآت المهمة في البلاد، داعيا جميع منتسبي القطاع إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الجدية والانضباط والإخلاص في خدمة الوطن.