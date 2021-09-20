استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في مكتبه بمقر وزارة الداخلية، اليوم الاثنين الموافق 2021/9/20، وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بمناسبة صدور مرسوم تعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية.

وفي بداية اللقاء هنأ الوزير العلي وكيل الوزارة على منصبه وثقة القيادة السياسية، مؤكدا أن الفريق الشيخ فيصل النواف من القيادات الأمنية المتميزة التي لديها خبرات أمنية من خلال توليه العديد من المناصب في وزارة الداخلية، وتمنى المزيد من التقدم والتوفيق لوكيل الوزارة حتى يستكمل مسيرة العطاء في خدمة الوطن.

وأكد الشيخ ثامر العلي أن المواطنين يراهنون على النقلة النوعية التي بدأنا بها في كل قطاعات الوزارة، تحقيقا لرفع مستوى الأداء والنهوض بمستوى المؤسسة الأمنية الى التمييز بما يخدم أمن وأمان الوطن وراحة مواطنيه و تحقيق مبدأ العدل والمساواة، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.

وبدوره، رفع وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الثقة الغالية التي تعد حافزاً ودافعاً لبذل المزيد من الجهود والتضحية بالغالي والنفيس من أجل حماية الوطن، مؤكدا أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ستكون نصب أعيننا دائما، كما توجه بالشكر والتقدير إلى وزير الداخلية على الدعم والمساندة والثقة الغالية التي يعتز ويفتخر بها.