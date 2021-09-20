التقى سعادة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين الموافق 2021/9/20 في مقر وزارة الداخلية، نائب رئيس الحرس الوطني معالي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح.

ورحب سعادة وكيل وزارة الداخلية بمعالي نائب رئيس الحرس الوطني، ومعالي محافظ العاصمة، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به الحرس الوطني في تقديم الدعم والإسناد المستمر لجميع جهات الدولة وهو ما ظهر جليا خلال فترة جائحة كورونا في أداء الواجبات الميدانية بروح وطنية عالية وكفاءة رفيعة كانت محل ثناء وفخر واعتزاز الجميع.

كما أعرب عن شكره وتقديره لمعالي محافظ العاصمة وجميع العاملين بالمحافظة، لجهودهم الكبيرة في تطوير وتنمية محافظة العاصمة ومواصلة الجهود الهادفة للتعرف على متطلبات المواطنين بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة اليهم.

وقدم معالي نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي محافظ العاصمة التهنئة الى سعادة وكيل وزارة الداخلية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وكيلا لوزارة الداخلية، متمنين له التوفيق والسداد في الحفاظ على أمن وأمان الوطن.

وتوجه معالي نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح بالشكر والتقدير الى سعادة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح على حسن الاستقبال، مؤكدين أن رجال الأمن هم العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن.