عبدالكريم أحمد

في شكوى غريبة وبسبب مخالفة نهى عنها ديننا وشريعتنا الإسلامية، تقدمت المحامية حوراء الحبيب بشكوى أمام نيابة الشؤون التجارية ضد إحدى الشركات الأجنبية الكبرى بتهمة بيعها لحم الخنزير وغش المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وجاء في الشكوى ان عددا من المستهلكين سألوا الشركة عن نوعية اللحم وتمت إجابتهم في بادئ الأمر وبصريح العبارة انه لحم خنزير! ولكن بعد الاتصال بالشركة الأم لهذه الشركة تمت طمطمة الموضوع ونفيه وإزالة كل اللحوم من هذه النوعية.

وقالت المحامية الحبيب ان دخول هذه النوعية من اللحوم وبمسميات أخرى لتمريرها وبيعها في الكويت يعتبر امرا خطيرا، بل والأخطر من ذلك بيعها على انها لحوم خنزير، مع العلم ان القوانين للدولة تمنع بيعها او دخولها، وبالتالي فإنه يجب إغلاق هذه الشركة فورا ثم المطالبة بعقوبات الحبس امام المحكمة.