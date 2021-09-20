استمراراً للقاءات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بالمواطنين كل يوم اثنين من كل اسبوع لبحث الشكاوى المقدمة اليه، والاشراف بنفسه على حلها، وتذليل المعوقات امام جميع المعاملات الخدمية ذات الصلة بقطاعات وزارة الداخلية، استقبل اليوم الإثنين الموافق 2021/9/20 في مقر وزارة الداخلية عددا من المواطنين أصحاب الشكاوى والمعاملات، وبحث الشكاوى المقدمة اليه، ووجه بسرعة حلها بعد عرضها على الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص وفق الاطر القانونية.

كما استقبل الشيخ ثامر العلي العقيد د.محمد حسين المهّان، وقدم له رسالة الدكتوراه في «دور وسائل الاتصال الحديثة في التوعية الأمنية لدى الجمهور الكويتي- دراسة تطبيقية»، ومنهج «دور العلاقات العامة لتطوير اداء رجال الأمن مع الجمهور» من اعداده و يدرس في اكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية.

ومن جانبه، شكر العقيد د.محمد المهّان وزير الداخلية على حسن الاستقبال، وما تقدمة الوزارة من دعم ومساندة لمنتسبيها من أجل مواصلة مسيرتهم العلمية.

الجدير بالذكر أن وزير الداخلية يستقبل الإخوة المواطنين في مقر وزارة الداخلية بصبحان يوم الاثنين من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا. وتكون المقابلات بتحديد موعد مسبق عن طريق الهاتف رقم (25200641) خلال الدوام الرسمي، أو عن طريق الواتساب رقم (96031116 ) أو البريد الالكتروني ([email protected]) أو من خلال الحضور شخصيا لمكتب خدمة المواطن بالوزارة بوابة رقم (3) لتقديم الطلب والمستندات اللازمة وسيتم التواصل مع مقدم الطلب هاتفياً لتحديد موعد المقابلة الشخصية مع الوزير.