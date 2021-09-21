مبارك التنيب



شن قطاع المرور خلال الـ 48 ساعة الماضية حملة على مخالفات الوقوف على الأرصفة والتي ازدادت مؤخرا، وبحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للمرور، فإن حصيلة الحملات المخصصة لهذا النوع من المخالفات أسفرت عن تحرير 100 مخالفة لمركبات وشاحنات.



وأكد مصدر مروري لـ «الأنباء»، أن تعليمات صدرت بتكثيف الحملات المرورية على مثل هذا النوع من المخالفات نظرا لتضرر أملاك الدولة من هذه الممارسات المخالفة للقانون.



من جهة أخرى، أسفر حادث انقلاب مركبة رباعية على طريق الفيحيحيل مساء أمس الأول عن إصابة 4 وافدين من الجنسية المصرية تم نقلهم للعلاج إلى مستشفى الفروانية بإصابات تراوحت بين متوسطة وخطيرة.