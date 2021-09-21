النواف: الثقة الغالية حافز ودافع لبذل المزيد من الجهود والتضحية من أجل حماية الوطن

محمد الجلاهمة



أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ان المواطنين يراهنون على النقلة النوعية التي بدأنا بها في جميع قطاعات الوزارة، تحقيقا لرفع مستوى الاداء والنهوض بمستوى المؤسسة الامنية الى التميز، بما يخدم أمن وأمان الوطن وراحة مواطنيه وتحقيق مبدأ العدل والمساواة، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.



تصريحات وزير الداخلية جاءت خلال استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، بمناسبة صدور مرسوم تعيينه وكيلا لوزارة الداخلية، حيث هنأه على ثقة القيادة السياسية، مؤكدا أن الفريق النواف من القيادات الأمنية المتميزة التي لديها خبرات أمنية من خلال توليه العديد من المناصب في وزارة الداخلية.



بدوره، رفع وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الثقة الغالية التي تعد حافزا ودافعا لبذل المزيد من الجهود والتضحية بالغالي والنفيس من أجل حماية الوطن، مؤكدا أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سوف تكون نصب أعيننا دائما، شاكرا وزير الداخلية على الدعم والمساندة والثقة الغالية التي يعتز ويفتخر بها.



وعلى صعيد آخر، التقى وكيل وزارة الداخلية بمقر الوزارة، نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ومحافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد للتهنئة بالمنصب الجديد.



ورحب وكيل وزارة الداخلية بنائب رئيس الحرس الوطني، ومحافظ العاصمة، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به الحرس الوطني في تقديم الدعم والاسناد المستمر لجميع جهات الدولة وهو ما ظهر جليا خلال فترة جائحة كورونا في اداء الواجبات الميدانية بروح وطنية عالية وكفاءة رفيعة كانت محل ثناء وفخر واعتزاز الجميع .