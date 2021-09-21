أمير زكي



حسم الطب الشرعي هوية صاحب الجثة التي تم العثور عليها في ساعة متقدمة من يوم الاثنين، وهو ما اشارت إليه «الأنباء» فور الإبلاغ عنها على موقعها الإلكتروني، حيث ان الجثة تعود لمواطن في العقد الثالث ويعمل عسكريا في وزارة الداخلية، كما تبين عدم وجود ما يشير إلى وجود أي اعتداء سبب في الوفاة.



واستنادا الى مصدر أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت في الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف ليل الاثنين بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل مركبة متوقفة في الفروانية ق4، وعلى الفور انتقل رجال الامن وتبين أن الرائحة بسبب جثة شخص وأن الوفاة مرت عليها أيام وأوشكت على التحلل. ومن المقرر ان يحدد الطب الشرعي ملابسات الوفاة على ان تسلم الجثة لذوي العسكري.