أحمد خميس



قال مصدر أمني إن جهود قطاع الإقامة والذي يرأسه اللواء أنور البرجس والمتعلق بالتصدي لنشاط المكاتب الوهمية أسفر خلال الأشهر الـ 3 الماضية عن إغلاق 27 مكتبا وهميا وتوقيف 253 وافدا ووافدة، بواقع 126 وافدا و127 وافدة.



وأشار المصدر إلى ان هناك تعليمات مشددة صادرة الى رجال المباحث من قبل وكيل قطاع شؤون الإقامة اللواء أنور البرجس بتتبع جميع الإعلانات التي تنشر لتشغيل العمالة باليومية ومحاولة تحديد أماكن عملها ومداهمتها وإبعاد العاملين فيها من «المتغيبين والهاربين» من كفلائهم وكذلك إبعاد من يديرون هذه المكاتب من الوافدين. وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية دعت المواطنين والمقيمين في أكثر من مناسبة إلى عدم إيواء أي عمالة ما لم تكن على كفالتهم الشخصية، والتعاون مع رجال الأمن، بالإبلاغ عن أي عمالة مخالفة من خلال الاتصال بهاتف الطوارئ 112 أو بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة على الأرقام التالية: 97288200 - 25582555 - 97288211.



وأكدت ان مداهمة المكتب تأتي ضمن جهود قطاعات وزارة الداخلية في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، واستمرارا لحملات قطاع شؤون الإقامة في ضبط مخالفي قانون الإقامة في جميع أنحاء البلاد.