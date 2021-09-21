جدد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي التأكيد على أن العقيدة القتالية للجيش الكويتي دفاعية، لحماية البلاد براً وجواً وبحراً، مشددا على أن جميع منتسبي الجيش يدركون جيدا أهمية المسؤولية الكبيرة للحفاظ على أمن الوطن وحماية حدوده البرية ومياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

جاء ذلك في كلمة للشيخ حمد الجابر اليوم الثلاثاء خلال جولته التفقدية التي شملت معسكر ( أم الروس )التابع لهيئة الإمداد والتموين، وقوة واجب (صباح) المشتركة، في اطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها إلى وحدات الجيش بهدف الاطلاع على جاهزية وسير الاعمال فيها .

كما أشاد بالدور البطولي والتضحيات التي قدمها ولا يزال يقدمها منتسبو الجيش الكويتي، من أجل الدفاع عن وطنهم من أي اعتداء خارجي، وحفظ أمنه واستقراره، مستذكرا شهداء الواجب الذين سطروا أروع الأمثلة في تقديم أرواحهم وبذل الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن وصون ترابه ومياهه وفضائه، وحمل أمانة ومسؤولية الدفاع عنه، داعيا اياهم إلى مواصلة العمل والعطاء لتحقيق المستويات المنشودة من الكفاءة والمهارة في الاداء .

وأكد على أهمية التمارين والتدريبات في تحقيق أعلى درجة الجاهزية والاستعداد في صفوف منتسبي الجيش الكويتي والتي من شأنها أن تسهم في تطوير القدرات والامكانيات ورفع مستوى مهاراتهم وكفاءتهم القتالية والبدنية في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة اليهم.

وقد نقل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي لمنتسبي القوات المسلحة تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، للدور البطولي الذين يقومون به، وتفانيهم و إخلاصهم في خدمة الوطن والتضحية من أجله.

كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع لدى وصوله رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح الصباح، و نائب رئيس الاركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر، وعدد من قيادات الجيش .

تجدر الاشارة إلى أن قوة واجب ( صباح ) المشتركة هي قوة مشكلة من وحدات مقاتلة لمساندة الإدارة العامة لأمن الحدود البرية في وزارة الداخلية.