مبارك التنيب



انتهت التحقيقات في قضية اتهام وافدة لزوجها الوافد بالسب العلني إلى عدم الوصول إلى قناعة بصدور السب محل القضية من قبل المدعى عليه، وإزاء تمسك أقوال الزوجة وابنها الطفل بارتكاب المدعى عليه للواقعة، وكذلك تمسك الزوج بأن ما ذكرته زوجته محض افتراء وبهدف الضغط عليه وزيادة ملفات القضايا العائلية تم إعداد تقرير بأن تحريات المباحث لم تسفر عن شيء يفيد الواقعة سوى ما أقره طرفاها.



وبحسب ما جاء في القضية التي سجلت في احد مخافر محافظة حولي فإن الوافدة عربية من مواليد 1982 قالت انها وخلال وجودها في محكمة الأسرة في حولي التقت بزوجها (بينهما مشاكل) وإذ به يقول لها «انتِ مش محترمة وتربية نسوان»، مشيرة إلى ان ابنها هو الوحيد الذي سمع السب الذي وجه إليها.



وعليه، تم تسجيل قضية واستدعاء الزوج من قبل رجال الأمن، حيث نفى ما جاء في



أقوال زوجته وكذلك تأييد طفله لأقوال أمه.