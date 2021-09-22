تنفيذا لتعليمات وكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف وتحت إشراف ومتابعة ميدانية من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، شنت مديريتا أمن محافظة مبارك الكبير والعاصمة خلال الساعات القليلة الماضية حملتين لملاحقة مخالفي قانون الإقامة.



وأسفرت حملة مبارك الكبير، والتي نقذت بحضور مدير الأمن العميد خالد الكندري، عن ضبط 50 شخصا مخالفا و(بدون إثبات) و3 متغيبين، ومطلوب جنائي. أما حملة محافظة العاصمة التي أقيمت تحت إشراف أمن العاصمة اللواء عابدين العابدين ومساعده العميد عبدالله الرجيب واستهدفت منطقة الشويخ، فقد أسفرت عن ضبط 15 شخصا (انتهاء إقامة) ومتغيب و8 (بدون إثبات) و4 مطلوبين، ومركبة مطلوبة (خيانة أمانة)، ومركبتين (مطلوبتين قضائيا)، وشاب (متشبه بالجنس الآخر).



هذا، وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها استمرار الحملات الأمنية على جميع الأنحاء وعلى مدار الساعة لبسط مظلة الأمن والأمان وفرض هيبة القانون وضبط المخالفين والمطلوبين.



وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين للتعاون مع رجال الأمن وتقديم الأوراق الثبوتية حال طلبها وعدم التستر على أي مخالف للقانون تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.