سعود عبدالعزيز



أقر شاب عاق (33 عاما) بتهديد أمه وخالته بالقتل في منزل العائلة بمنطقة الرابية، ومع اعتراف العاق بما نسب إليه وجه المحقق بحجز المتهم لحين البت في قضيته.



وقال مصدر أمني ان مواطنة (63 عاما) وكانت برفقتها شقيقتها (59 عاما) تقدمتا الى المخفر وذكرتا ان ابن الأولى قام بتهديدهما بالقتل وانه لن يتردد في تنفيذ تهديده.



وأضاف: جرت محاولات لاستدعاء المدعى عليه وهو مواطن للتحقيق ولكنه أغلق هاتفه ليتم صدور أمر بضبطه واستطاع رجال المباحث ضبطه وبمواجهته بما نسب إليه أقر بالاتهام بسبب خلافات عائلية.