أمير زكي



أسفرت حملة مباغتة لقطاع الأمن العام وبتعليمات من وكيل القطاع اللواء فراج الزعبي في العاشرة والنصف من مساء الثلاثاء في منطقة حولي وبقيادة اللواء عبدالله العلي، عن ضبط 35 مخالفا.



وذكر مصدر أمني ان من بين الموقوفين شخصين عثر بحوزتهما على مواد مخدرة ومطلوبين لقضايا سرقات و7 متغيبين و6 وافدين انتهاء إقامة ومتشبه بالجنس الآخر.



وقال مصدر أمني مطلع أن ما ميز حملة مديرية أمن حولي انها استهدفت عدة مقاه وشارك فيها مفتشون من بلدية الكويت وجرى على هامشها تحرير مخالفات متعلقة بمخالفة قرارات واشتراطات مجلس الوزراء الصحية، مؤكدا أن وزارة الداخلية بصدد ملاحقة المخالفين «انتهاء إقامة ومتغيبين» في مختلف مناطق البلاد ولا تهاون مع من يخالف القانون.



وأضاف المصدر أن الفرصة كانت متاحة أمام هذه الشريحة للمغادرة ولكن مع الأسف لم يغادروا طوعا، لافتا إلى أن جميع المخالفين الذين سيضبطون سيتم إبعادهم عن البلاد مع إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول.