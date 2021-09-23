عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات اليوم بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لأحد مداني «خلية العبدلي» لقيامه بالسفر إلى لبنان والانضمام إلى حزب الله.

وأحيل المتهم «ع.م» إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة تهما تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخابر معه والتدريب على حمل السلاح والقيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت سابقا بتأييد عقوبة الحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهم عن تهمة التخابر مع إيران ومنظمة حزب الله، وأعادت محاكمته بتهمة التدريب على حمل السلاح إلى محكمة الجنايات للاختصاص.

يذكر أن المتهم كان قد عارض حكما غيابيا صدر من محكمة الجنايات بإدانته بالحبس خلال وجوده خارج البلاد، حيث لم تتم محاكمته مع بقية أفراد الخلية بسبب سفره.