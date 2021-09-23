تمكن رجال الجمارك في إدارة المستودعات العامة والخاصة بمستودع منطقة الدوحة التخزينية، وبالتعاون مع إدارة البحث والتحري، من ضبط كمية كبيرة من التمباك تقدر بـ طن و221 كيلو غراماً، كانت مخبأة داخل باخرة قادمة أحد موانئ دولة خليجية.

وفي تفاصيل الضبطية، التي جاءت ثمرة للتعاون بين إدارة البحث والتحري ومستودعات منطقة الدوحة التخزينية، أن باخرة قادمة من احد الدول الخليجية، تجزئة من ميناء الشويخ إلى مستودع منطقة الدوحة التخزيني تم الاشتباه بها من قبل رجال إدارة البحث والتحري، وبناء عليه قام المفتشون الجمركيون بالمستودع بتفتيشها، وعثر بداخلها على 814 كيساً مخبأة في (3) طبليات، وبالتدقيق فيها تبين احتواؤها على تمباك صيني المنشأ، بوزن 1طن و221 كيلو غراماً، فتم عمل الإجراءات اللازمة والمتبعة.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد الممنوعة والمحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.