استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بمكتبه بمقر وزارة الداخلية، اليوم الخميس الموافق 2021/9/23 الامين العام بالانابة للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفريق متقاعد نجيب العثمان.

ورحب الفريق الشيخ فيصل النواف بالعثمان، مثمنا الجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وما يقدمه من خدمات وتسهيلات لهذه الفئة في جميع المجالات.

وقدم الفريق متقاعد نجيب العثمان التهنئة الى الفريق الشيخ فيصل النواف بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وكيلا لوزارة الداخلية، مؤكدا أن الفريق الشيخ فيصل النواف من القيادات الأمنية المتميزة التي لديها خبرات أمنية كبيرة من خلال توليه العديد من المناصب في وزارة الداخلية، متمنيا له التوفيق والسداد في الحفاظ على أمن وامان الوطن.

من جانبه، شكر الفريق متقاعد نجيب العثمان وكيل وزارة الداخلية على حسن الاستقبال، مؤكدا ان رجال الامن هم العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن.