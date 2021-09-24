عبدالكريم أحمد



عقدت محكمة الاستئناف أمس أولى جلسات استئناف المواطن «ف.ص» المتهم بجريمة قتل المواطنة «فرح أكبر»، لحكم محكمة الجنايات القاضي في السادس من يوليو الماضي بإعدامه شنقا.



وقررت الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر آل هيد، إرجاء الدعوى إلى 30 سبتمبر الجاري للاطلاع والتصوير وإحضار شهود من الشرطة، بعدما حضر وكيل المتهم المحامي دوخي الحصبان وطلب أجلا.

ويعترض استئناف المتهم على الحكم الأولي الذي أدانه بسبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة ـ القتل عمدا مع سبق الإصرار ـ خطف قاصر بالقوة ـ تهديد بإلحاق الضرر ـ إتلاف مركبة عمدا ـ السير على رصيف المشاة ـ الدخول عكس السير.