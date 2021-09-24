سعود عبدالعزيز



أيدت محكمة الاستئناف دائرة تجاري مدني حكومة حكم إلزام مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بصرف 50 دينارا شهريا وبأثر رجعي من تاريخ العمل بقانون 27/2008.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية ايلاف الصالح بصفتها وكيلة عن المدعي أن الأخير يعاني من إعاقة بصرية دائمة مدى الحياة، وكانت المادة الأولى من القانون 27/ 2008 قد أعطته الحق في الحصول على 50 دينارا شهريا، بيد أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة امتنعت عن صرفها دون مسوغ قانوني. وجاء الحكم بعدما قدمت المحامية ايلاف الصالح حافظة مستندات.