محمد الجلاهمة



شن رجال الإدارة العامـة لمباحـث شــؤون الإقامــة وبتعليمات من وكيل القطاع اللواء أنور البرجس في ساعة متأخرة من يوم امس الأول حملة موسعة على اسطبلات الفروانية وخـلال الحملــة تكشــف لرجـال المباحث استعمال عدد من الاسطبلات كورش لتصنيع الأثاث والخياطة، الى جانب ضبط 34 وافدا تبين مخالفتهم لقانون الإقامة والعمل يستغلون أماكن عملهم كمبيت، وقال مصدر امني ان الحملة كشفت ايضا عن استغلال الاسطبلات كأماكن للسكن، مؤكدا ان حملات جميع أجهزة وزارة الداخلية ستستمر لملاحقة المخالفين والحد من

المخالفات.