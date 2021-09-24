محمد الجلاهمة



تمكن رجال جمارك ميناء الشويخ من ضبط كمية كبيرة من التمباك تقدر بطن و221 كيلوغراما، كانت مخبأة داخل باخرة قادمة من احد موانئ دولة خليجية.



وفي تفاصيل الضبطية، التي جاءت ثمرة للتعاون بين إدارة البحث والتحري ومستودعات منطقة الدوحة التخزينية، أن باخرة قادمة من إحدى الدول الخليجية، تجزئة من ميناء الشويخ إلى مستودع منطقة الدوحة التخزيني تم الاشتباه بها من قبل رجال إدارة البحث والتحري، وبناء عليه قام المفتشون الجمركيون بالمستودع بتفتيشها، وعثر بداخلها على 814 كيسا مخبأة في 3 طبليات، وبالتدقيق فيها تبين احتواؤها على تمباك صيني المنشأ، بوزن 1 طن و221 كيلوغراما، فتم عمل الإجراءات اللازمة والمتبعة.

وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد الممنوعة والمحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.