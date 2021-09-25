المتهمون ضبطوا فجر الجمعة بعد مقاومة عنيفة

والمخطوف : اقسمت للخاطفين بأن الصفقة ستتم وأبلغت زوجتي بإخطار « الداخلية » حال اختفائي

أمير زكي



أبلغ مصدر امني مطلع « الأنباء» بأن قطاع الامن الجنائي تمكن فجر اليوم الجمعة من تحرير تاجر خمور مستوردة اختطف من قبل «3 تجار خمور» من امام مسكنه وتم احتجازه لعدة ايام داخل جاخور. وقد تم القبض على المتهمين الثلاثة عقب مقاومة عنيفة واستصدار اذن نيابي ، وقد اعترف الخاطفون وهم من غير محددي الجنسية بأن خطفهم للتاجر هو رد فعل لخداعه لهم واستلامه مبلغ 10 آلاف دينار مقابل توريد شحنة من الخمور المستوردة الى داخل البلاد وعدم وفائه بما تعهد به، كما أقر المخطوف وهو وافد هندي بأنه اقسم للخاطفين بأن كل شيء على ما يرام وان كلمته « سيدا » وان كل ما هنالك ان الشحنة تأخرت ولكنهم ظنوا أنني أخدعهم فارتكبوا واقعة الخطف والتي تحسبت اليها فأخطر زوجته بأن تتواصل مع «الداخلية» حال اختفائه .



وحول تفاصيل القضية قال المصدر ل « الأنباء» ان وافدة هندية تقدمت ببلاغ قالت فيه ان زوجها اختفي فجأة واغلق هاتفه وأنه أبلغها بتعرضه لمضايقات وربما التصفية الجسدية .



واضاف المصدر بعد تسجيل القضية والاستماع الى افادات المبلغة بأن زوجها نزل كي يتحدث مع اشخاص لدقائق ومن ثم اختفى، أحيل ملف القضية الى قطاع الأمن الجنائي وتم عمل التحريات والتوصل الى ان الوافد مختطف ومحتجز داخل جاخور وتم ايضا معرفة مكان حجزه ليتم استصدار اذن نيابي وحدد توقيت المداهمة فجر اليوم الجمعة.



واردف المصدر بالقول : بعد مقاومة شديدة تم ضبط المتهمين داخل الجاخور وتحرير المخطوف حيث اقر الخاطفون بأنهم نفذوا جريمتهم، كما اقر المخطوف باستلام العشرة آلاف دينار قبل شهر.



هذا، وجار إحالة الخاطفين والمخطوف الى النيابة العامة .