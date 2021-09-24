استقبل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العقيد محمد بدر ابراهيم أمس الخميس في مكتبه وفدا من مديرية التوجيه المعنوي بالحرس الوطني ضم رئيس فرع العلاقات العامة العقيد مشعل فيصل يوسف وركن اول علاقات عامة العقيد رائد محمد نايف وركن اول شئون مجتمعية المقدم ركن احمد ابراهيم حمزة. وقد اطلع الوفد على عمل إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء والبرامج التي تقدم للمجتمع وعلى رأسها الفعاليات المتعلقة بالتوعية المجتمعية من مخاطر الحريق والحوادث الأخرى ومناقشة إقامتها بالتعاون مع إدارة التوجيه المعنوي بالحرس الوطني لما سينعكس بالإيجاب هذا التعاون المستمر بين الجهتين.



حضر اللقاء رئيس قسم الاعلام الإلكتروني بقوة الإطفاء العام المقدم سلمان جابر حسن.



وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الجهتين.