ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن امرأة تعرضت لإصابات خطرة بعد سقوطها من الدور الثاني في حريق عمارة بمنطقة المهبولة اندلع فجر اليوم الجمعة.



وأوضحت الإدارة أن بلاغا ورد الى غرفة عمليات قوة الإطفاء العام فجر اليوم الجمعة يفيد عن وقوع حريق في عمارة مكونة من 6 أدوار وهناك أشخاص محتجزون نتيجة لانتشار الدخان ، وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز المنقف والفحيحيل التي باشرت بعملية الإخلاء للسكان ومكافحة الحريق واتضح أن هناك امرأة مصابة بإصابات خطيرة نتيجة لسقوطها من الدور الثاني عندما كانت تحاول الهروب من الحريق وأيضا إصابة ضابط برتبة رائد وعريف ونقلا الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



هذا، وتواجد في الموقع فريق التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.