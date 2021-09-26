عبدالله قنيص



تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة بحث وتحري مكافحة الفروانية من إغلاق ملفات 26 قضية سرقة مركبات اميركية الصنع، وذلك بضبط وافدين اعترفا بسرقة المركبات وإعادة بيعها بعد «التشليح» كقطع غيار وذلك للانفاق على تعاطي المخدرات والانفاق على الساقطات.



وبحسب مصدر أمني لـ«الأنباء» فإن معلومات وردت إلى رجال مباحث الفروانية بأن وراء سرقة العديد من المركبات في عدة محافظات سوريين يقيمان في منطقة الجليب وعليه تم عمل فريق من التحريات الا ان الوافدين ومعروف عنهما ادمانهما للمواد المخدرة والانفاق على الساقطات وان لديهما شقة في منطقة السالمية لهذا الغرض. وأضاف المصدر: تم استصدار إذن نيابي وضبط المتهمين في منزلهما في منطقة جليب الشويخ وبمواجهتهما بالتحريات أقرا بأنهما وراء سرقة 26 مركبة أغلبها كانا يقومان بسرقتها خلال توقفها في وضعية تشغيل ومركبات أخرى سرقاها باستخدام مفاتيح مصطنعة. وتابع المصدر بالقول: اعترف المتهمان بأنهما يقومان بتفكيك المركبات في كراج يعود إلى أحدهما ويقع داخل منزله ومن ثم يقومان ببيع المركبات المسروقة كقطع غيار، مؤكدين أن نطاق سرقاتهما لم يقتصر على محافظة بعينها أو منطقة دون أخرى بما لا يمكن رجال الأمن من ضبطهما، لافتا الى ان رجال المباحث بصدد توقيف الاشخاص الذين اعتادوا شراء قطع المركبات المسروقة للتحقيق معهم ومعرفة ما إذا كانوا على علم بأن الأغراض المبيعة مسروقة أم لا، مرجحا إبعاد وافدين تعاملوا مع اللصين.