مبارك التنيب



قال مصدر أمني إن وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف طالب في تعميم شفهي وجه إلى الوكلاء المساعدين بالتعميم على رجال الأمن عدم الجلوس في المطاعم بزيهم الرسمي، مشيرا إلى ان التعميم لا يحظر على رجال الأمن شراء الوجبات وإنما يمكنهم شراء ما يرغبون والتوجه به إلى مكاتبهم، كما تضمن التعميم منع رجال الأمن من التجول في الأسواق وفي أيديهم أكواب من القهوة أو المشروبات، ومتى ما رغبوا في ذلك أن يفعلوا ذلك في مكاتبهم، إلى جانب الالتزام بالزي الشرطي الكامل خلال قيامهم بدوريات راجلة في المجمعات.

ويأتي تعميم الفريق الشيخ فيصل النواف في إطار سياسة الضبط والربط العسكري وبما يحافظ على هيبة رجل الأمن ويحول دون تعرضهم لأي انتقادات.

من جهة أخرى، نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان يكون مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل ويظهر احتفالا كبيرا تشارك فيه أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين بأنه حديث، وذكرت في بيان نشرته على موقعها «تويتر» ان المقطع قديم ويعود للعام 2018.