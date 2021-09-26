أحمد خميس



اقتيد مواطنان إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية ضبط الأول داخل منطقة مشرف عقب مطاردته والثاني ضبط بعد الاشتباه فيه. وقد عثر بحوزة الأول على زجاجة خمر مستوردة، فيما عثر بحوزة الثاني على زجاجة خمر مشبرة.



وقال مصدر أمني أن إحدى دوريات محافظة مبارك الكبير خلال جولة لها شاهدت مركبة يقودها شاب مقابل منطقة مبارك الكبير وهي تصطدم بمركبة فيها سيدة ويهرب قائدها بسرعة كبيرة لتتم مطاردة الشاب حتى غرب مشرف، وتبين ان قائدها مواطن في حالة غير طبيعية، ولدى الطلب منه الدخول الى الدورية رفض وقاوم رجال الأمن، لتتم السيطرة عليه، وبتفتيش السيارة عثر على زجاجة خمر مستورد. وفي حولي رصدت دورية نجدة مركبة يتعرج قائدها بها، ليتم توقيفه، وتبين انه شبه فاقد للوعي، ليتم ادخاله إلى دورية النجدة وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على زجاجة خمر مستوردة.