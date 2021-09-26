ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في عدد من الكراجات بمنطقة جليب الشيوخ مساء يوم أمس السبت. واوضحت الادارة ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات قوة الإطفاء العام في تمام الساعة 10:32 مساء يفيد عن اندلاع حريق في كراجات لتصليح السيارات ، وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز جليب الشيوخ والعارضية الحرفية ومشرف والإسناد، وقد شرعت في مكافحة الحريق وتمكنت من عزل النيران التي نشبت في عدة كراجات بمساحة 1000متر مربع تقريبا.

واضافت الادارة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر فقط على الماديات ، فيما باشرت فرق التحقيق والوقاية عملها لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ اللازم تجاه المخالفات.