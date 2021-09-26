محمد الجلاهمة



تمكن رجال جمارك النويصيب من ضبط ما يقارب الكيلو ونصف الكيلو من الهيروين، و5.4 غرامات شبو، إضافة إلى 359 كرز سجائر، وذلك في ضبطيتين مختلفتين.

وفي التفاصيل أنه عند الساعة 4:30 مساء أمس، وأثناء تفتيش إحدى الشاحنات وهي في طريقها للدخول إلى الكويت عبر منفذ النويصيب، عثر رجال الجمرك على نحو كيلو ونصف الكيلو من مادة الهيروين، و5.4 غرامات من مادة الشبو كانت مخبأة في الشاحنة.

وفي الضبطية الثانية ذكر مراقب جمرك النويصيب السيد بلال الخميس أن مفتشاً جمركياً اشتبه في مركبة كانت على وشك مغادرة البلاد، مضيفاً أنه جرى تفتيش المركبة والعثور على نحو 359 كرز من السجائر المتنوعة، موضحاً أن القانون يحظر حيازة أي مسافر أكثر من 2 كرز بحد أقصى خلال مغادرته خارج البلاد، مشيرا إلى أن السجائر تمت إحالتها إلى إدارة الجمرك البري في الصليبية تمهيداً لبيعها في مزاد علني.



وثمن الخميس يقظة المفتشين العاملين وتصديهم لكل محاولات تهريب المواد المحظورة بكل أنواعها.