أمير زكي



شهدت منطقة بنيد القار ظهر أمس واقعة انتحار جديدة تأتي في اطار سلسلة من القضايا المشابهة التي ترافقت مع بدء جائحة كورونا وطالت معظم الجنسيات، هذا وقام رجال وزارة الداخلية بالاستماع الى إفادات زملاء الوافد في محاولة للوصول الى الأسباب. وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن عمليات وزارة الداخلية تلقت في الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر أمس بلاغا بسقوط المنتحر من علو ووفاة، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ بمنطقة بنيد القار عدد من رجال الأمن حيث تبين ان الوافد مصري الجنسية من مواليد 1966 وانه جاء الى دوامه كالمعتاد الى المكتب القانوني الذي يعمل به وأقدم على إلقاء نفسه من الطابق الـ12.



وأضاف المصدر: تبين لرجال الطوارئ الطبية ان الوافد لفظ أنفاسه الأخيرة فور السقوط مباشرة ليتم إخطار الطب الشرعي لتسلّم الجثة، هذا ولم يعرف ما إذا كان الوافد يعمل كمحام أو مندوبا.