

مبارك التنيب



تمكن رجال 4 مراكز إطفاء من السيطرة على حريق اندلع في عدد من الكراجات بمنطقة جليب الشيوخ مساء امس الأول، بعدما قاموا بعزل النيران التي نشبت في ساحة 1000متر مربع تقريبا.



وقال بيان صادر عن قوة الإطفاء العام، إن الحادث لم يسفر عن وقوع أي بشرية واقتصرت خسائره فقط على الماديات، وقد باشرت فرق التحقيق والوقاية عملها لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ اللازم تجاه المخالفات.



من جهة اخرى، قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام عن تمكن رجال الإطفاء صباح امس الأحد من اخماد حريق منزل في منطقة فهد الأحمد. وأوضحت الادارة أن غرفة العمليات وجهت فرقة اطفاء المنقف للتعامل مع حريق اندلع في مطبخ منزل، وقد عملت الفرقة على مكافحة الحريق وإنهاء الحادث من دون وقوع أي اصابات بشرية، واقتصرت الأضرار فقط على المادية.